Происшествия

В Стругокрасненском округе при пожаре погибла пенсионерка

В Стругокрасненском муниципальном округе проводится проверка по факту гибели пожилой женщины при пожаре в многоквартирном доме. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в СУ СК РФ по Псковской области.

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

Инцидент произошел в одном из жилых домов поселка Струги Красные. На место происшествия выезжали оперативные службы. При ликвидации возгорания в квартире было обнаружено тело 79-летней местной жительницы с признаками термического воздействия.

По полученной следствием информации, причиной возгорания могла послужить неисправная работа электрообогревателя. Иные лица в ходе пожара не пострадали.

В настоящее время назначены медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.