Происшествия

Псковский суд изменил приговор по делу об организации незаконного въезда в РФ граждан Украины

Псковский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении граждан Маркуцы, Николаева, Морозова и Громовой, обвиняемых в организации нелегальной миграции. Невельский районный суд вынес приговор по этому делу 21 августа 2025 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Согласно приговору, подсудимые признаны виновными в том, что в период времени с июля по август 2024 года организовали незаконный въезд в РФ за денежное вознаграждение граждан Украины, находившихся на территории Республики Беларусь и намеревавшихся въехать в РФ в обход установленных пунктов пропуска.

Приговором суда первой инстанции все подсудимые были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» частью 2 статьи 322.1 УК РФ, и получили реальные сроки лишения свободы от девяти месяцев до одного года и пяти месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима.

По результатам апелляционного рассмотрения приговор суда первой инстанции изменен в части решения вопроса о конфискации использовавшегося при совершении преступления автомобиля с направлением дела в этой части на новое судебное разбирательство.