Происшествия

Журналиста Дениса Камалягина* в Пскове приговорили к тюремному сроку

Приговор в отношении псковского журналиста, иноагента Дениса Камалягина* вынес заочно Псковский городской суд сегодня, 19 ноября. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью по администрированию интернет-сайтов на срок 3 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Камалягину* было предъявлено обвинение в совершении публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил России (часть 1 статьи 280.3 УК РФ), и уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах (часть 2 статьи 330.1 УК РФ).

Судом установлено, что подсудимый, будучи привлеченным к административной ответственности по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, в период времени с 24 февраля 2022 года по 28 апреля 2023 года, находясь за пределами РФ, изготовил и разместил на информационном канале видеохостинга Youtube с сетевым наименованием «Псковская губерния» видеоматериал, записав свой монолог, в котором охарактеризовал действия Вооруженных сил РФ, как связанные с нанесением ударов по «гражданской инфраструктуре» Украины и убийством мирных жителей.

Кроме того, подсудимый, будучи дважды привлеченным к административной ответственности по часть 4 статьи 19.34 КоАП РФ, находясь за пределами РФ, разместил в Telegram-канале под своим именем информационные материалы, не указав на то, что они были произведены, распространены и направлены иностранным агентом либо касаются деятельности иностранного агента.

Подсудимый находится в розыске.

Напомним, в марте 2022 года журналист покинул Россию и на текущий момент живет в Латвии.

Предварительное слушание по делу проходило 5 сентября.

Смотрите также В Пскове состоялось предварительное слушание по делу журналиста Дениса Камалягина*

Смотрите также Псковский городской суд заочно арестовал журналиста Дениса Камалягина*

Смотрите также Двойное дно

* в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов.