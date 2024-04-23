Блоги / Александр Савенко

Двойное дно

Когда в общественно-политической жизни происходят радикальные метаморфозы, подобные тем, что мы наблюдаем последние пару лет, - всё поляризуется, маски и личины спадают, обнажается сущность. То, что в более спокойные периоды было не очевидным и даже тайным, теперь становится явным. Это касается многих сторон жизни, социальных процессов и многих общественных страт, в том числе тех, кого принято относить к журналистскому цеху.

В былые времена известные федеральные персоны из мира столичных масс-медиа (Владимир Соловьев, Дмитрий Киселев, признанный иноагентом Алексей Венедиктов и другие) ходили на одни и те же программы и мероприятия, контактировали между собой, были частью одной общей среды. Да, было понятно, что их взгляды разнятся, но все они варились, образно говоря, в одном большом котле. Теперь всё иначе. За последние годы в этой среде произошла жесткая поляризация. Эти - за, те - против. Эти - «соловьи кремлевской пропаганды», те - «пособники Запада», внесенные кто в списки иноагентов, кто в реестры экстремистов и террористов. Одни уехали, другие остались - разведенные по разные стороны баррикад, они заочно обвиняют друг друга в том, что ради денег и благополучия готовы легко поменять взгляды и изменить принципам (у кого они вообще были), и пропаганда для них оказалась важнее журналистики.

Мир пропаганды представляет собой систему сообщающихся сосудов. Многое здесь зависит от конъюнктуры. Некогда либерально мыслящие журналисты становятся рупорами режима, выступают за ужесточение и запреты. Это мы видим и на региональном уровне, где бывшие сотрудники демократических изданий легко перекрасились и стали делать карьеры в госпропаганде. Фамилии их хорошо известны. Они пишут в СМИ, ведут программы, обличают Запад, куда еще недавно ездили.

Но не будем кидать камни только в госпропагандистов. Видим мы и другой процесс. Люди существовали в рамках государственных СМИ или просто взаимодействовали с ними, без видимых мук совести готовы были работать на режим (но при этом звезд с неба не хватали, особыми успехами не отличались и конкурировать с более толковыми коллегами были не в состоянии). Понятно, что топтаться на месте в статусе корреспондентов провинциальных газеток им не хотелось, более того, они грезили о своих «15 минутах славы», репутации «местных кашиных» - критиков режима, неустрашимых и принципиальных.

Другое дело, что еще недавно радовались любым грамотам от органов власти и приглашениям на проводимые ими мероприятия. Кстати, интернет, где «все ходы записаны», до сих пор на раз выдает архивные фото радующихся благодарностям от власть предержащих нынешних ярых оппозиционеров - обличителей режима, выдающих себя за без пяти минут «узников совести» - борцов за демократию и против тирании. Вот, например, на фото небезызвестный Денис Камалягин (лицо, признанное Минюстом РФ иноагентом), в прошлом сотрудник ныне входящего в госмедиахолдинг СМИ, получает призы от Андрея Турчака - происходит это десять лет назад. Кто-то скажет: подумаешь, ну что тут такого - работал человек в госСМИ, потом прозрел. Но вот другое фото - спустя многие годы господин Камалягин в качестве главреда «Псковской губернии» получает из рук уже секретаря Генсовета «ЕР» Андрея Турчака благодарность от партии. Сегодня нынешний иностранный агент любит в своих статьях писать о «страшных преступлениях» экс-губернатора, действующей власти и всего российского общества. И, конечно же, об этих страницах своей биографии предпочитает не вспоминать. Можно лишиться и финансирования, и проживания в городе Рига. При этом экс-редактор «Псковской губернии» и другие бывшие псковские журналисты и блогеры, уехавшие в Латвию, очень любят рассуждать на тему «моральной деградации российской журналистики», считать деньги в чужом кармане и выдавать себя за эдаких морально-нравственных ориентиров - бессребреников.

На фото: сотрудник «Псковской провинции» Денис Камалягин получает от губернатора Андрея Турчака награду.

А вот тот же Денис Камалягин, уже редактор «Псковской губернии» получает партийную благодарность от одного из лидеров «Единой России» Андрея Турчака.

Тем смешнее сейчас выглядят отповеди релокантов, когда они то критикуют оставшуюся в стране оппозицию (дескать, она недостаточна активна и отважна, не оправдывает их ожидания), то пеняют за контакты с властью независимым журналистам, в отличие от них самих продолжающих честно исполнять свой долг и не превратившихся в пропагандистов.

Напомню, что не так давно я писал о судьбе несистемщиков, отмечая радикализацию позиции уехавших в Ригу бывших псковских журналистов и блогеров. Теперь это выражается в прямых нападках на нашу страну (предположительно, в соответствии с методичками новых иностранных хозяев). То есть они уже не ограничивают себя в оценках происходящего и перешли от критики действий властей к откровенно русофобским заявлениям и шельмованию тех, кто остался в России.

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Пытаются рядиться в одежды журналистов и «нравственных камертонов», но, понятно, что это обманчивая видимость, иначе говоря, двойное дно. Увы, чем дальше - тем эта публика всё больше уподобляется персонажу минаевского «Media Sapiens» - копирайтеру, которому в принципе не было разницы, чьи работы переделывать - хоть ближайшего гитлеровского соратника, пропагандиста Йозефа Геббельса, какие «информационные теракты» устраивать и кого обслуживать. Он был в системе, но погорел - и не из-за принципов, а просто по глупости, и перешел на службу за деньги в оппозицию. Мы неоднократно в своих публикациях критически высказывались о современной российской госпропаганде. Однако следует признать, что в современной оппозиционной пропаганде наблюдаются еще более отвратительные явления. Если даже принимать как бесспорное утверждение, что в обществе есть запрос на альтернативу, иную информацию и свободу мнений, то здесь ни в коем случае нельзя ставить знак равенства с этой оголтелой русофобской позицией.

Александр Савенко