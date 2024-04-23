Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
поездки с выгодой
уютный город своими руками
услуги в цифре
тендер от ПЭМЗ
топ заведений для выпускников
Господин Рейтингомер
ФКГС поселок Панино
Кабельный потенциал
Сергей Федосеев о работе в округе
места для выпускного
Онлайн-викторина про Псковскую область
ответы на все вопросы
Задачи ТОС
зарплата за работу на выходных
Меняют жизнь к лучшему ТОСы
Александр Савенко Публикаций: 306
23.04.2024 09:050 Двойное дно 20.12.2022 15:300 «Гонки по вертикали»: 100 самых влиятельных псковичей, губернаторский гандикап и левые праймериз 13.12.2022 14:166 «Гонки по вертикали»: Кто тут против губернатора, ЦК цыкает, «У нас Бут - и мы крепчаем» 06.12.2022 15:430 «Гонки по вертикали»: визиты недели, слово прокурора и подготовка к губернаторским выборам 29.11.2022 15:570 «Гонки по вертикали»: проверка бюджетом, перетягивание статуса и исчезновение яблочной аномалии Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 21.04.2024 13:342 Два беспилотника сбили над Псковской областью ночью 22.04.2024 11:540 Мужчина умер около детской поликлиники в Пскове 16.04.2024 10:020 Участок проезда на Завеличье закрыли для транспорта до конца апреля 18.04.2024 17:526 Ложное упрощение 18.04.2024 09:005 Владимир Мединский прибыл в Псковскую область
Блоги / Александр Савенко

Двойное дно

23.04.2024 09:05|ПсковКомментариев: 0

Когда в общественно-политической жизни происходят радикальные метаморфозы, подобные тем, что мы наблюдаем последние пару лет, - всё поляризуется, маски и личины спадают, обнажается сущность. То, что в более спокойные периоды было не очевидным и даже тайным, теперь становится явным. Это касается многих сторон жизни, социальных процессов и многих общественных страт, в том числе тех, кого принято относить к журналистскому цеху.

 

В былые времена известные федеральные персоны из мира столичных масс-медиа (Владимир Соловьев, Дмитрий Киселев, признанный иноагентом Алексей Венедиктов и другие) ходили на одни и те же программы и мероприятия, контактировали между собой, были частью одной общей среды. Да, было понятно, что их взгляды разнятся, но все они варились, образно говоря, в одном большом котле. Теперь всё иначе. За последние годы в этой среде произошла жесткая поляризация. Эти - за, те - против. Эти - «соловьи кремлевской пропаганды», те - «пособники Запада», внесенные кто в списки иноагентов, кто в реестры экстремистов и террористов. Одни уехали, другие остались - разведенные по разные стороны баррикад, они заочно обвиняют друг друга в том, что ради денег и благополучия готовы легко поменять взгляды и изменить принципам (у кого они вообще были), и пропаганда для них оказалась важнее журналистики.

Мир пропаганды представляет собой систему сообщающихся сосудов. Многое здесь зависит от конъюнктуры. Некогда либерально мыслящие журналисты становятся рупорами режима, выступают за ужесточение и запреты. Это мы видим и на региональном уровне, где бывшие сотрудники демократических изданий легко перекрасились и стали делать карьеры в госпропаганде. Фамилии их хорошо известны. Они пишут в СМИ, ведут программы, обличают Запад, куда еще недавно ездили.

Но не будем кидать камни только в госпропагандистов. Видим мы и другой процесс. Люди существовали в рамках государственных СМИ или просто взаимодействовали с ними, без видимых мук совести готовы были работать на режим (но при этом звезд с неба не хватали, особыми успехами не отличались и конкурировать с более толковыми коллегами были не в состоянии). Понятно, что топтаться на месте в статусе корреспондентов провинциальных газеток им не хотелось, более того, они грезили о своих «15 минутах славы», репутации «местных кашиных» - критиков режима, неустрашимых и принципиальных.

Другое дело, что еще недавно радовались любым грамотам от органов власти и приглашениям на проводимые ими мероприятия. Кстати, интернет, где «все ходы записаны», до сих пор на раз выдает архивные фото радующихся благодарностям от власть предержащих нынешних ярых оппозиционеров - обличителей режима, выдающих себя за без пяти минут «узников совести» - борцов за демократию и против тирании. Вот, например, на фото небезызвестный Денис Камалягин (лицо, признанное Минюстом РФ иноагентом), в прошлом сотрудник ныне входящего в госмедиахолдинг СМИ, получает призы от Андрея Турчака - происходит это десять лет назад. Кто-то скажет: подумаешь, ну что тут такого - работал человек в госСМИ, потом прозрел. Но вот другое фото - спустя многие годы господин Камалягин в качестве главреда «Псковской губернии» получает из рук уже секретаря Генсовета «ЕР» Андрея Турчака благодарность от партии. Сегодня нынешний иностранный агент любит в своих статьях писать о «страшных преступлениях» экс-губернатора, действующей власти и всего российского общества. И, конечно же, об этих страницах своей биографии предпочитает не вспоминать. Можно лишиться и финансирования, и проживания в городе Рига. При этом экс-редактор «Псковской губернии» и другие бывшие псковские журналисты и блогеры, уехавшие в Латвию, очень любят рассуждать на тему «моральной деградации российской журналистики», считать деньги в чужом кармане и выдавать себя за эдаких морально-нравственных ориентиров - бессребреников.

На фото: сотрудник «Псковской провинции» Денис Камалягин получает от губернатора Андрея Турчака награду.

А вот тот же Денис Камалягин, уже редактор «Псковской губернии» получает партийную благодарность от одного из лидеров «Единой России» Андрея Турчака.

Тем смешнее сейчас выглядят отповеди релокантов, когда они то критикуют оставшуюся в стране оппозицию (дескать, она недостаточна активна и отважна, не оправдывает их ожидания), то пеняют за контакты с властью независимым журналистам, в отличие от них самих продолжающих честно исполнять свой долг и не превратившихся в пропагандистов.

Напомню, что не так давно я писал о судьбе несистемщиков, отмечая радикализацию позиции уехавших в Ригу бывших псковских журналистов и блогеров. Теперь это выражается в прямых нападках на нашу страну (предположительно, в соответствии с методичками новых иностранных хозяев). То есть они уже не ограничивают себя в оценках происходящего и перешли от критики действий властей к откровенно русофобским заявлениям и шельмованию тех, кто остался в России. 

Пытаются рядиться в одежды журналистов и «нравственных камертонов», но, понятно, что это обманчивая видимость, иначе говоря, двойное дно. Увы, чем дальше - тем эта публика всё больше уподобляется персонажу минаевского «Media Sapiens» - копирайтеру, которому в принципе не было разницы, чьи работы переделывать - хоть ближайшего гитлеровского соратника, пропагандиста Йозефа Геббельса, какие «информационные теракты» устраивать и кого обслуживать. Он был в системе, но погорел - и не из-за принципов, а просто по глупости, и перешел на службу за деньги в оппозицию. Мы неоднократно в своих публикациях критически высказывались о современной российской госпропаганде. Однако следует признать, что в современной оппозиционной пропаганде наблюдаются еще более отвратительные явления. Если даже принимать как бесспорное утверждение, что в обществе есть запрос на альтернативу, иную информацию и свободу мнений, то здесь ни в коем случае нельзя ставить знак равенства с этой оголтелой русофобской позицией.

Александр Савенко

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Где будете отдыхать на майских праздниках?
В опросе приняло участие 65 человек
23.04.2024, 09:300 Биолог назвала продукты, помогающие «управлять генами»  23.04.2024, 09:230 Дополнительный конкурс проектов ТОС объявят в Пскове 23.04.2024, 09:150 Очередную партию гуманитарной помощи для участников СВО отправили жители Псковского района 23.04.2024, 09:050 Двойное дно
23.04.2024, 09:000 Мошенники придумали новую схему обмана с помощью полиса ОМС 23.04.2024, 08:400 Продолжается реставрация «Дома-особняка» Софьи Бюнтинг в Печорах 23.04.2024, 08:200 Все товары параллельного импорта предлагают промаркировать 23.04.2024, 08:000 Виолончелисты псковского колледжа искусств приняли участие в мастер-классе Олега Сендецкого
23.04.2024, 07:400 Число бронирований летних поездок выросло на 25% 23.04.2024, 07:200 Хакеры атаковали более 19 млн пользователей Android из России 23.04.2024, 07:000 Турнир по многоборью ГТО пройдет в Пскове 28 апреля 22.04.2024, 22:320 Автомобиль наехал на дорожный знак у «Акваполиса» в Пскове
22.04.2024, 22:000 «Открытый лекторий» для подготовки к «Диктанту Победы» продолжит работу в Великих Луках 22.04.2024, 21:500 Музей-квартира Ленина открылся после реэкспозиции 22.04.2024, 21:400 Общественники проверили соблюдение прав осужденных в псковской колонии 22.04.2024, 21:310 На двух подстанциях в Великих Луках произошла авария
22.04.2024, 21:290 Более 10 человек пострадали в ДТП на дорогах Псковской области за неделю 22.04.2024, 21:200 Показатель выживаемости среди детей с онкозаболеваниями вырос в России 22.04.2024, 21:170 Александр Гончаренко принял участие в Координационном совете Союза представительных органов муниципальных образований России 22.04.2024, 21:100 Цифровизацию образования обсуждают на Всероссийском форуме в Пскове
22.04.2024, 21:010 Санитарные дни на части объектов Псковского музея-заповедника пройдут 23 апреля 22.04.2024, 21:000 Более 200 боеприпасов изъяли псковские росгвардейцы в ходе проверок 22.04.2024, 20:500 Тренировочный ЕГЭ с использованием российской операционной системы пройдет в Пскове 22.04.2024, 20:400 Эстафету «Мы – спортивная семья» провели в Великих Луках
22.04.2024, 20:350 Суд оставил в силе решения о наложении штрафов на Льва Шлосберга* 22.04.2024, 20:300 Встреча воздухоплавателей в Великих Луках будет проходить без массовых мероприятий 22.04.2024, 20:200 В России появится единый реестр адвокатов 22.04.2024, 20:090 Контракт на нанесение разметки на дорогах подписали в Пскове
22.04.2024, 20:000 7% псковичей боятся увольнения — опрос 22.04.2024, 19:493 Экс-вице-губернатора Псковской области Сергея Перникова наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 22.04.2024, 19:400 Донорами в течение недели в России стали более 67 тысяч человек 22.04.2024, 19:290 Когда тепло вернется в Псковскую область, рассказала синоптик
22.04.2024, 19:200 Более 5,5 тысячи га леса восстановят в Псковской области 22.04.2024, 19:000 В Подмосковье мужчина случайно застрелил маленькую дочь друзей на даче  22.04.2024, 18:580 Рейтингомер: решающие моменты, или молчание — не золото 22.04.2024, 18:450 Артисту великолукского театра присвоили звание «Заслуженный артист РФ»
22.04.2024, 18:370 «Теплая кофта» VS «Сердце тру»: участника псковского опен-эйра «Добрый рок» выбирают Сети 22.04.2024, 18:300 Директор рынка в Себеже выплачивал себе незаконные премии и попал под суд 22.04.2024, 18:150 Мокрый снег и дождь прогнозируют в Псковской области 23 апреля 22.04.2024, 18:040 Итоги Псковского марафона Мехуборка-2024 подвели в пресс-центре ПЛН. ВИДЕО
22.04.2024, 17:580 Состояние малого бизнеса и создание бюджетного учреждения обсудил экономический комитет Собрания 22.04.2024, 17:460 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 22 апреля 22.04.2024, 17:370 Оборудование для морской яхты изъяли у водителя на границе РФ в Псковской области 22.04.2024, 17:300 «Постскриптум»: Атака беспилотников, запрос на перемены и спад потребления. ВИДЕО
22.04.2024, 17:201 Юань займет треть валютных сбережений россиян к концу года — эксперт 22.04.2024, 17:090 Большинство респондентов ПЛН не готовы отказаться от бумажных платежек за ЖКУ 22.04.2024, 16:570 Почти на всех дистанциях марафона Мехуборка были участники старше 70 лет 22.04.2024, 16:460 Жителя Палкинского района осудили за убийство сожительницы в новогоднюю ночь
22.04.2024, 16:410 «ГорДозор»: Пробки во время ремонта. ВИДЕО 22.04.2024, 16:341 Лучшие муниципальные служащие Псковской области получили почетные знаки 22.04.2024, 16:250 Организаторы Псковского марафона Мехуборка: На безопасности нельзя экономить 22.04.2024, 16:141 «Лед 3» посмотрели онлайн более пяти миллионов раз
22.04.2024, 16:090 Переименование награды, возможность создания новых населённых пунктов и отчёт правозащитника обсудил законодательный комитет 22.04.2024, 16:010 Выставку взятых из приюта кошек организуют в Пскове 22.04.2024, 15:500 Памятные мероприятия пройдут в Псковской области в 38-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС 22.04.2024, 15:440 Скончалась старейший преподаватель ПсковГУ Эльвира Игнатьева
22.04.2024, 15:360 Более тысячи участников финишировали на Псковском марафоне Мехуборка-2024 22.04.2024, 15:250 Нарушения пожарного и санитарного законодательства выявили в великолукском детсаду 22.04.2024, 15:170 «Летопись воинской славы Псковской земли»: Ледовое побоище. Часть II. ВИДЕО 22.04.2024, 15:080 Фестиваль единоборств «Динамо» в Великих Луках собрал около 350 участников
22.04.2024, 15:010 Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга об итогах марафона Мехуборка-2024 22.04.2024, 14:560 Из-за ралли в двух районах Псковской области ограничат движение с 24 по 28 апреля 22.04.2024, 14:460 Ель Псковской области с выставки «Россия» посадили в московском парке 22.04.2024, 14:363 Интерактив: Зона не для транспорта
22.04.2024, 14:320 Цветник «225» появится в Пушкинском заповеднике 22.04.2024, 14:230 Ссадину лба получил велосипедист, врезавшийся в «Газель» в Пскове 22.04.2024, 14:201 Новые меры поддержки многодетных семей обсудил социальный комитет Собрания 22.04.2024, 14:080 Стартовал конкурс слоганов для «Молочных продуктов Пушкиногорья»
22.04.2024, 14:050 Тотальный диктант в 2024 году написали более 1 млн человек 22.04.2024, 13:501 Псков занял 68 место в рейтинге городов по доходности вложений в недвижимость 22.04.2024, 13:440 Псковичу ограничили свободу за удар по лицу женщины в пабе 22.04.2024, 13:320 Организаторы подведут итоги Псковского марафона Мехуборка-2024 в пресс-центре ПЛН
22.04.2024, 13:260 Утверждено расписание ЕГЭ в 2024 году 22.04.2024, 13:110 Жилой дом выгорел изнутри в Дедовичском районе 22.04.2024, 13:070 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Атака беспилотников, запрос на перемены и спад потребления 22.04.2024, 12:570 Областной этап конкурса «Учитель года России–2024» стартовал в псковской гимназии
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru