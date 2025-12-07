Происшествия

Житель Пыталово получит 4 месяца исправительных работ за неуплату алиментов

Прокуратура Пыталовского округа поддержала государственное обвинение в отношении местного жителя 1995 года рождения. Его обвиняют в неуплате алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка, что является преступлением, предусмотренным частью 1 статьи 157 УК РФ (неуплата без уважительных причин в нарушение решения суда), сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре округа.





Установили, что мужчина обязан выплачивать алименты в пользу бывшей супруги на основании судебного приказа. В отношении него возбуждено исполнительное производство. В декабре 2024 года мужчину привлекли к административной ответственности по статье 5.35.1 КоАП РФ за неуплату алиментов, назначив наказание в виде обязательных работ на срок 60 часов.



Однако он не сделал должных выводов и в период с января 2025 года по апрель 2025 года не выплачивал алименты, в результате чего задолженность составила более 93 тысяч рублей. Суд назначил ему наказание в виде 4 месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработка в доход государства.