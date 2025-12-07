Происшествия

В Псковской области отменили план «Ковер» и беспилотную опасность

Режим опасности БПЛА в Псковской области снят, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем канале в Max.

«Режим опасности БПЛА, режим "КОВЕР" и ограничения в работе мобильного интернета в Псковской области отменены» - говорится в сообщении губернатора.

Также Михаил Ведерников обратился к очевидцам работы системы ПВО и поражения БПЛА противника минувшей ночью в небе над Псковской областью с просьбой незамедлительно позвонить по тел 112 или в дежурную службу УФСБ по тел. 72-52-00.

«Напоминаю – ни в коем случае не приближайтесь к обломкам и местам падения БПЛА и его элементов – это крайне опасно», - отметил глава региона.

Напомним, минувшей ночью над территорией Псковской области был перехвачен один беспилотник.