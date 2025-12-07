Происшествия

Баня горела на улице Коновницыных в Пскове

Возгорание бани произошло на улице Коновницыных в Пскове 14 декабря, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото: ГУ МЧС РФ по Псковской области

Сообщение о возгорании поступило в 18:50. Предположительной причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печи. На происшествие реагировали десять специалистов МЧС России и три единицы техники, спасена хозяйственная постройка.

А утром областные огнеборцы ликвидировали возгорание жилого дома площадью 300 квадратных метров в деревне Спицино. Возможной причиной стал аварийный режим работы электросети в жилом доме.

Реагировали семь специалистов и три единицы техники, спасен жилой дом и хозяйственная постройка.