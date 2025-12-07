Происшествия

Забор на берегу озера Велино в Гдовском округе снесли по требованию прокуратуры

Псковская природоохранная межрайонная прокуратура в ходе осуществления надзорной деятельности по соблюдению экологического законодательства выявила многочисленные нарушения, связанные с несанкционированными свалками и ограничением доступа к водным объектам​, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

Прокуратура провела проверку в районе деревни Ореховцы Гдовского округа. Установлено, что забор глэмпинга «Велино» находится в береговой полосе озера Велино, чем ограничивает свободный проход граждан к озеру и его береговой полосе. Прокуратура внесла представление владельцу глэмпинга. В результате рассмотрения представления нарушения закона свободный проход к водному объекту и его береговой полосе обеспечили путем сноса незаконно установленного забора.

Также Псковская природоохранная межрайонная прокуратура провела проверку в деревне Заборовка Псковского округа. Она выявила, что забор базы отдыха «Гостевая усадьба лесной оазис» расположен в береговой полосе озера Лутовское. Это также ограничивает свободный проход граждан к озеру и его береговой полосе. Прокуратура внесла представление владельцу базы отдыха.

В рамках рассмотрения обращения гражданина прокуратура провела проверку на территории песчаного карьера в местечке «Опалево» Плюсского муниципального округа. Она выявила многочисленные несанкционированные свалки отходов производства и потребления. Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора провело исследования образцов почвы и выявило превышения предельно допустимых вредных веществ. Вред, причиненный почвам вследствие несанкционированного размещения отходов, составил свыше 3 миллионов рублей.

Для предотвращения деградации земель и восстановления их плодородия Псковская природоохранная межрайонная прокуратура направила в Стругокрасненский районный суд исковое заявление. Она обязала собственника земельного участка, администрацию Плюсского муниципального округа, провести работы по очистке земельного участка, разработать проект рекультивации земельного участка и восстановить нарушенные земли. Судебное решение удовлетворило исковые требования специализированного прокурора в полном объеме.

Также на землях государственного лесного фонда в районе деревни Ерусалимка Псковского округа выявили несанкционированные свалки твердых коммунальных отходов. Внесли представление министру природных ресурсов и экологии Псковской области. В результате рассмотрения акта прокурорского реагирования нарушения закона устранили в полном объеме, несанкционированные свалки ликвидировали.

Суд удовлетворил исковые требования Псковского природоохранного межрайонного прокурора о ликвидации несанкционированных свалок отходов производства и потребления на территории сельского поселения «Шелковская волость» бывшего Великолукского района. Проверка на месте установила, что на земельном участке в районе великолукской деревни Максимово размещены несанкционированные свалки отходов производства и потребления, что противоречит требованиям действующего законодательства.

По информации Северо-Западного управления Росприроднадзора по вопросу сброса неочищенных сточных вод в реку Каменку провели проверку, которая установила, что юридическое лицо, осуществляющее хозяйственную деятельность в деревне Щиглицы Псковского округа, сбрасывало сточные воды с превышением концентрации загрязняющих веществ над предельно допустимыми концентрациями вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения. Причиной этих нарушений явился выход из строя механизмов очистных сооружений, которые обеспечивают необходимую степень очистки сточных вод. Специализированная прокуратура внесла представление хозяйствующему субъекту, которое он рассмотрел и удовлетворил. Выявленные нарушения закона устранили.