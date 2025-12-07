Росгвардейцы задержали в псковском магазине похитителя алкоголя

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии 16 декабря задержали псковича, который пытался совершить хищение из магазина, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.
В 14:38 сотрудники Росгвардии по сигналу срабатывания кнопки тревожной сигнализации прибыли на охраняемый объект – магазин на улице Труда.
В ходе оперативного реагирования росгвардейцы задержали 56-летнего мужчину, который похитил из торгового зала продукты и алкогольную продукцию.
По факту кражи ведется проверка.