Происшествия

Росгвардейцы задержали в псковском магазине похитителя алкоголя

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии 16 декабря задержали псковича, который пытался совершить хищение из магазина, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

В 14:38 сотрудники Росгвардии по сигналу срабатывания кнопки тревожной сигнализации прибыли на охраняемый объект – магазин на улице Труда.

В ходе оперативного реагирования росгвардейцы задержали 56-летнего мужчину, который похитил из торгового зала продукты и алкогольную продукцию.

По факту кражи ведется проверка.