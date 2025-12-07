Происшествия

Женщину осудили за жестокое убийство, совершенное в Пскове в 90-х

Женщину осудили за убийство, которое оставалось нераскрытым более трёх десятилетий, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области.

Видео: прокуратура Псковской области

Суд установил, что в конце сентября 1991 года подсудимая вместе со своим сожителем приехала в Псков с целью совершения краж из частных домов. Злоумышленники выбрали подходящий дом, познакомились с его хозяйкой, её дочерью и зятем, представившись потенциальными покупателями, и сняли в доме комнату.

Вечером, после отъезда дочери и зятя, подсудимая несколько раз ударила хозяйку дома топором в голову, потерпевшая скончалась на месте. После убийства преступники похитили имущество, принадлежавшее убитой и её квартирантке, и скрылись из региона.

Длительное время установить личность убийцы не удавалось. Расследование возобновили и завершили в наши дни благодаря современным методикам и настойчивости правоохранительных органов. Соучастник женщины умер несколько лет назад.

С учетом позиции государственного обвинителя, суд признал подсудимую виновной в убийстве, совершённом из корыстных побуждений (пункт «а» статьи 102 УК РСФСР). Ее приговорили к 8,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.