Происшествия

Два пенсионера погибли при пожаре в себежской деревне Князево

0

Возгорание жилого дома произошло в деревне Князево Себежского муниципального округа 24 декабря, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: МЧС России по Псковской области

Сообщение о возгорании поступило в 13:53. Возможной причиной могло стать короткое замыкание электропроводки внутри веранды. При ликвидации обнаружены погибшими 96-летняя женщина и 85-летний мужчина.

Спасены две хозяйственные постройки. 

Привлекались шесть специалистов и две единицы техники.

