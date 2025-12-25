Мошенники под видом проституток обманули двух гдовичей более чем на миллион

Двух гдовичей обманули мошенники на 1 147 600 рублей под предлогом вызова девушек легкого поведения, сообщили Псковской Ленте Новостей в гдовской прокуратуре.

«Установлено, что в ночь с 12 на 13 августа мужчины в Гдове заказали через сайт сети "Интернет" себе девушек легкого поведения для удовлетворения своих потребностей, при этом такое удовольствие мужчинам обошлось в приличную сумму в размере 1 147 600 рублей, которые они перевели на указанные мошенниками расчетные счета. Девушек легкого поведения мужчины так и не дождались», - рассказали в прокуратуре.