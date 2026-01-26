38-летний мужчина с рюкзаком снова пропал в Красногородском округе

38-летний Николай Миронов пропал в деревне Саурово Красногородского муниципального округа. С 22 января его местонахождение неизвестно, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы: рост 165 сантиметров, нормального телосложения, русые волосы, серые глаза. Во что был одет - неизвестно. С собой был рюкзак.

Тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят обращаться по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112.

Ранее, он уже пропадал в октябре 2025 года.

Одновременно с ним, в Саурово пропал 46-летний Алексей Марков. Приметы: рост 168 см, телосложение нормальное, русые волосы, голубые глаза. Одет был, предположительно, в чёрную куртку, чёрные штаны, чёрные ботинки.