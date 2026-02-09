 
Происшествия

Печи и электропроводка стали причинами пожаров в Псковской области на выходных

0

Отопительные печи и неисправности в электропроводке явились основными причинами пожаров на территории Псковской области в минувшие выходные, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС РФ по региону. 

В субботу в 18:47 областные пожарные ликвидировали возгорание в бане на улице Кудрявцева в Стругах Красных. Огонь повредил потолочное перекрытие. Причиной, предположительно, стала неисправность дымохода отопительное печи. Привлекались пять специалистов и две единицы техники.

В тот же день в 23:02 пожарные МЧС России ликвидировали возгорание бани в деревне Карцево Великолукского муниципального округа. Причиной могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи. Огнеборцам удалось спасти жилой дом. Привлекались шесть специалистов и две единицы техники.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС РФ по Псковской области

В воскресенье в 5:59 поступило сообщение о возгорании жилого дома в деревне Дубишно Дедовичского округа. Причиной, предположительно, стал аварийный режим работы электросети внутри жилого дома. Областные пожарные спасли пять хозяйственных построек. Привлекались семь специалистов и две единицы техники.

 

А в 20:49 произошло возгорание жилого дома в деревне Торошино Псковского округа. В доме сгорела кровля по всей площади, помещение выгорело изнутри. Возможной причиной назван аварийный режим работы электропроводки внутри жилого дома. Огнеборцами МЧС России спасена хозяйственная постройка. Привлекались девять специалистов и две единицы техники.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026