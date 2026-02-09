Печи и электропроводка стали причинами пожаров в Псковской области на выходных

Отопительные печи и неисправности в электропроводке явились основными причинами пожаров на территории Псковской области в минувшие выходные, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС РФ по региону.

В субботу в 18:47 областные пожарные ликвидировали возгорание в бане на улице Кудрявцева в Стругах Красных. Огонь повредил потолочное перекрытие. Причиной, предположительно, стала неисправность дымохода отопительное печи. Привлекались пять специалистов и две единицы техники.

В тот же день в 23:02 пожарные МЧС России ликвидировали возгорание бани в деревне Карцево Великолукского муниципального округа. Причиной могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи. Огнеборцам удалось спасти жилой дом. Привлекались шесть специалистов и две единицы техники.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС РФ по Псковской области

В воскресенье в 5:59 поступило сообщение о возгорании жилого дома в деревне Дубишно Дедовичского округа. Причиной, предположительно, стал аварийный режим работы электросети внутри жилого дома. Областные пожарные спасли пять хозяйственных построек. Привлекались семь специалистов и две единицы техники.

А в 20:49 произошло возгорание жилого дома в деревне Торошино Псковского округа. В доме сгорела кровля по всей площади, помещение выгорело изнутри. Возможной причиной назван аварийный режим работы электропроводки внутри жилого дома. Огнеборцами МЧС России спасена хозяйственная постройка. Привлекались девять специалистов и две единицы техники.