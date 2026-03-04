Сотрудница магазина в Дедовичах получила наказание за хищение 10 тысяч рублей

Сотрудница магазина в Дедовичах осуждена за хищение, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что летом 2025 года подсудимая, являясь товароведом магазина, совершала кассовые операции по удалению товарных позиций в чеках покупателей, а по окончанию рабочего дня изымала из кассы денежные средства за указанные товары и забирала себе. Материальный ущерб магазину составил почти 10 тысяч рублей.

В судебном заседании женщина полостью признала вину в совершении инкриминируемого ей преступления, раскаялась в содеянном.

Имущественный ущерб, причиненный преступлением, подсудимая добровольно возместила.

Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание ниже низшего предела, предусмотренного санкцией части 3 статьи 160 УК РФ, в виде штрафа в размере 25 000 рублей.