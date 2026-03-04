 
Происшествия

Сотрудница магазина в Дедовичах получила наказание за хищение 10 тысяч рублей

0

Сотрудница магазина в Дедовичах осуждена за хищение, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что летом 2025 года подсудимая, являясь товароведом магазина, совершала кассовые операции по удалению товарных позиций в чеках покупателей, а по окончанию рабочего дня изымала из кассы денежные средства за указанные товары и забирала себе. Материальный ущерб магазину составил почти 10 тысяч рублей.

В судебном заседании женщина полостью признала вину в совершении инкриминируемого ей преступления, раскаялась в содеянном.

Имущественный ущерб, причиненный преступлением, подсудимая добровольно возместила.

Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание ниже низшего предела, предусмотренного санкцией части 3 статьи 160 УК РФ, в виде штрафа в размере 25 000 рублей.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026