Первокурсник выпал из окна 11-этажа в Москве и выжил

В Москве студент выпал из окна 11-го этажа МГТУ имени Баумана и остался жив. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, студента 1-го курса госпитализировали в НИИ им. Склифосовского. Сейчас за его жизнь борются врачи. Всё произошло во время пары, проходившей в учебно-лабораторном корпусе на Рубцовской набережной, на глазах его одногруппников.

«15 человек обратились за помощью к психологам, в их числе преподаватель. От удара пострадавшему оторвало часть ноги», - говорится в сообщении.