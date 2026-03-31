 
Происшествия

Великолучанин украл из подъезда камеру и попал под суд

Прокурора города утвердила обвинительное заключение по обвинению жителя Великих Лук в совершении кражи, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре. 

Установлено, что в середине января 2026 года местный житель обнаружил, что на лестничной площадке по месту проживания сосед установил камеру видеонаблюдения, что ему очень не понравилось, и через несколько дней он похитил указанную камеру, причинив ущерб своему соседу на общую сумму 7918 рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкция части 1 статьи 158 УК РФ предусматривает альтернативные виды наказания, в том числе в виде лишения свободы на срок до 2-х лет.
 

