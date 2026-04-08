Полиция проводит проверку по факту стрельбы по людям в Печорах

В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных медиа сотрудники УМВД России по Псковской области выявили публикацию, в которой изложены факты произошедшего конфликта со стрельбой на площади Ленина в городе Печоры, в результате которого пострадали двое граждан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

6 апреля полицейские МО МВД России «Печорский» незамедлительно начали проверку в порядке статьи 144-145 УПК РФ.

Предварительно установлено, что конфликт произошел на фоне личных неприязненных отношений. Как пояснил 29-летний мужчина, в ходе конфликта он выстрелил в своего оппонента, в результате чего случайно попал в рядом находившуюся женщину.

Травматический пистолет был изъят. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.