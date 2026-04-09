Прокуратура взяла на контроль жестокое убийство собак-спасателей в Псковском округе

Прокуратура взяла на контроль проверочные мероприятия по информации СМИ о гибели двух собак в Псковско округе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре.

В ходе мониторинга СМИ и социальных сетей выявлена публикация, содержащая информацию об убийстве двух собак из поискового отряда на территории Псковского муниципального округа. По данному факту ОМВД организовано проведение проверки. Ее ход и результаты поставлены на контроль в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что собак-спасателей из поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» жестоко убили во время тренировки.

Полицейские также незамедлительно начали проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.