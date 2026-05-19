БПЛА уничтожен над Псковской областью

Беспилотный летательный аппарат сбили на Псковской областью в течение прошедшей ночи, сообщает Министерство обороны России в Мах.

«Средствами ПВО перехвачены и уничтожены 315 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря», - говорится в сообщении.

Напомним, опасность БПЛА объявили в воздушном пространстве Псковской области.

В аэропорту Пскова введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.