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Названо число людей, погибших на водоемах в Псковской области с начала года

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Пять человек погибли на водоемах в Псковской области с начала года, сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по области, главный государственный инспектор по маломерным судам региона Игорь Зарытовский в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM). 

«В прошлом году это цифра составляло 20 человек. Был большой прирост, когда в марте рыбаки выходили на лед и гибли», - сказал Игорь Зарытовский.

Заместитель начальника ГУ МЧС РФ по региону пояснил, что погодные условия напрямую влияют на гибель людей на водоемах. «Если в прохладное, влажное лето 2025 года погибли два человека, то во время благоприятной погоды в 2023 и 2024 годах погибли восемь и одиннадцать человек», - пояснил он.

Во время купального сезона 2026 года гибели людей на водных объектах не зафиксировано. «Пять человек, про которых я сказал, это март и апрель. Гибли рыбаки. Ну и, конечно, трагическое событие, когда погибли две восьмилетние девочки», - заключил Игорь Зарытовский.

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