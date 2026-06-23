В МЧС обозначили причину гибели двух девочек в водоеме в Палкинском округе

Девочки погибли в результате случайного падения в реку, сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Псковской области, главный государственный инспектор по маломерным судам региона Игорь Зарытовский в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM), комментирую трагическую гибель двух восьмилетних детей в Палкинском округе.
Ранее следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области возбудили уголовное дело по факту гибели двух восьмилетних девочек в реке Великой вблизи деревни Мольгино Палкинского округа. Трагедия произошла вечером 17 мая. Тела детей были обнаружены и извлечены из водоема водолазами поисково-спасательного отряда города Пскова.