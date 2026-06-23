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В МЧС обозначили причину гибели двух девочек в водоеме в Палкинском округе

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Девочки погибли в результате случайного падения в реку, сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Псковской области, главный государственный инспектор по маломерным судам региона Игорь Зарытовский в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM), комментирую трагическую гибель двух восьмилетних детей в Палкинском округе. 

«Это случайное падение детей в воду. Мы выезжали на место, ширина реки в месте, где все случилось (в деревне Мольгино Палкинского округа), составляет 250 - 300 метров, высота берега - 3-4 метра, глубина - 2-2,5 метра, уклон дна пологий, гидротехнических сооружений, водоворотов нет. Опрашивали местных жителей, они пояснили, что это первый такой случай. Там никто не купается, водоем используется для движения маломерных судов, поэтому это было случайное падение. Дети находились у бабушек в деревне, присмотр был минимальный, они гуляли по берегу, это произошло в вечернее время. В результате случайного падения погибли», - сказал Игорь Зарытовский. 

Ранее следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области возбудили уголовное дело по факту гибели двух восьмилетних девочек в реке Великой вблизи деревни Мольгино Палкинского округа. Трагедия произошла вечером 17 мая. Тела детей были обнаружены и извлечены из водоема водолазами поисково-спасательного отряда города Пскова.

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