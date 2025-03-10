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Общество

«Дневной дозор»: Смертельная рыбалка

11.03.2025 17:50|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему опасности рыбалки на хрупком льду. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

 

Есть в нашей стране расхожее выражение: «В России две беды - дураки и дороги». А согласно известному анекдоту, их три: к первым двум бедам можно спокойно прибавить рыбаков. Как только наступают морозы и водоемы покрываются ледяной коркой, в них будто вселяется бес. Несмотря на запреты выхода на лед и вопреки мольбам жён, какая-то неведомая сила влечет на озёра косяки мужчин с рыболовными ящиками наперевес. Одни «сбиваются в стаи» и рыбачат неподалеку друг от друга, другие выходят на лед в одиночку.

Хорошо, когда улов есть, а порой, просидев у лунки весь день, они привозят домой всего одну-две рыбины, но все равно чувствуют себя счастливыми и при первой же возможности рвутся назад. Несмотря на запреты. Несмотря на тонкий и непрочный лед. Рискуя своей жизнью. Заставляя волноваться своих близких.

Вот и сейчас - на дворе март, а они все туда же. Видимо, думают, что уж кого-кого, а их лед точно выдержит. На прошлых выходных в Псковской области утонули 8 рыбаков. Случаи гибели зафиксированы на водоемах Псковского, Гдовского, Невельского и Локнянского районов. Лед попросту не выдержал их веса. Такой себе урок ценой собственной жизни...

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Что заставляет людей ходить по лезвию ножа? Что ими движет в этот момент? Как их вразумить, чтобы перестали нарушать запреты и рисковать своей жизнью? Насколько эффективно в нашем регионе ведется профилактическая работа с населением на предмет безопасности на водоемах? Эти вопросы поднимались уже неоднократно. Все понимают проблему, но, судя по печальной статистике, никто не может ее решить - рыбаки проваливаются под лед из года в год. Лет 10 назад в Псковской области в три раза повысили штрафы за невыполнение распоряжений комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, в том числе за несанкционированный выход на лед водоемов.

Но, видимо, сегодня размеры штрафов кажутся такими мизерными, что плевать рыбаки на них хотели. Может быть, пришла пора еще их повысить? Или, например, ввести плату за оказание услуг по спасению тонущих рыбаков? Вышел на лед, провалился, выжил - будь добр, заплати сотруднику МЧС, который тебя вытащил! Или, может, надо перекапывать подъезды к водоемам и устанавливать там противотанковые «ежи»? Об этом - в программе «Дневной дозор».

В прошлом году первая гибель человека на водоемах Псковской области была зафиксирована лишь 24 марта. С начала текущего года до 7 марта таких случаев было 5, однако 8 и 9 числа печальную статистику пополнили сразу 8 случаев. Почему в этом году их так много, объяснил начальник отдела безопасности людей на водных объектах Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Псковской области Юрий Покатов. 

«Такая ситуация возникла в первую очередь из-за аномально тёплой зимы. Например, на водоёмах Псковского и Чудского озёр лёд образовывался четыре раза. Из-за этого он не успел достичь необходимой прочности. Рыбаки, несмотря на запрет, выходили на лёд, надеясь на свою силу. Однако лёд сейчас имеет так называемую игольчатую структуру. Это значит, что под воздействием тёплых температур и дождей лёд становится менее прочным. Если человек проваливается под лёд, он не может опереться на него и самостоятельно выбраться. Стоит напомнить, что безопасное время нахождения человека в воде - не более 15 минут. Готовность сил и средств к реагированию по такой ситуации тоже примерно такие же. Но стоит еще понимать, что нужно добраться от места базирования спасательного катера до места происшествия. А это тоже время».

Также Юрий Покатов рассказал, какая профилактическая работа обычно проводится среди населения, чтобы предупредить случаи гибели на водоемах. С середины ноября в Псковской области проходит месячник безопасности на водных объектах. Кроме того, сотрудники ГИМС совместно с Госавтоиспекцией проводят рейды по выявлению рыболовов-пофигистов: останавливают машины, доводят под роспись постановление о запрете выхода на лед, вручают повестки и напоминают об опасности выхода на лед. Но статистика такова, что из 10 предупрежденных человек принимают решение вернуться домой только два — остальные упрямо выходят на лед.

«Необходимо повысить уровень штрафов, а также усилить личную и персональную ответственность должностных лиц и самих рыбаков. Следует учитывать, что даже в случае выезда спасателей на поиски человека, чаще всего извлекают уже тело. Даже поиск тела в первые, вторые или третьи сутки сопряжён с определёнными рисками. Спасатели, в первую очередь, подвергаются риску, поскольку в данной ситуации невозможно спокойно передвигаться по льду и под ним в снаряжении. Когда водолаз отправляется на поиски человека или тела под водой, он передвигается в полном снаряжении, которое весит около 20 кг. Это может быть опасно, так как водолаз рискует провалиться под лёд. Даже на фотографиях, опубликованных в социальных сетях, видно, что водолазам приходится толкать лодку перед собой по тонкому льду. Это очень рискованно, учитывая вес снаряжения. Таким образом, они подвергают опасности не только себя, но и спасателей, которые извлекают тело погибшего. Я считаю, что установка аншлагов или стендов с указанием количества погибших в конкретном месте может отрезвить любителей рыбной ловли. Такие аншлаги уже есть на автодорогах, где указано, сколько человек погибло и сколько произошло ДТП в определённом месте. Возможно, это поможет снизить число трагедий. Сейчас ситуация очень напряжённая, и мы видим многократный рост числа погибших».

Многие люди совершают безумные поступки, не понимая риски: переходят дорогу в неположенном месте, выныривают откуда-то перед близко идущим транспортом, садятся за руль в нетрезвом виде. Так и с рыбаками, которые выходят на тонкий и хрупкий лед. Что ими движет, прокомментировала семейный психотерапевт Румия Калинина.

«Люди часто идут на риск, не задумываясь о последствиях. Они говорят себе: "Я знаю, что это опасно, и даже слышал о случаях, когда люди страдали из-за этого, но это не про меня, потому что раньше я тоже так поступал". Они вспоминают, как перебегали дорогу перед машинами, выходили на лёд весной и делали другие рискованные вещи, и при этом с ними всё было хорошо. Это убеждение не позволяет им задуматься о том, что риск может быть опасен и для них. Это не учет рисков. Есть люди, которые преувеличивают эти риски и подстилают соломку на каждом шагу, а есть люди, которые считают, что все эти случаи их не касаются. Они все знают, у них все под контролем, у них все просчитано, поэтому им кажется, что все продумано. А на самом деле, к сожалению, нет».

У каждого свои «загоны» — кто-то на охоту рвется, кто-то за ягодами или грибами, «а я — рыбак», рассказывает первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат областного Собрания Петр Алексеенко. Эта страсть досталась ему по наследству от деда и отца, и так уж устроена русская душа, что охота пуще неволи — сложно остановиться, рассуждает коммунист. Причем он отдает предпочтение именно зимней рыбалке (летом на это не хватает времени), и на днях он хорошенько «огреб» из-за того, что в популярной у рыбаков группе опубликовал пост про «еще нормальный лед — 15 сантиметров» в Жидиловом Бору. В комментарии нашей программе Петр Алексеенко рассказал, как все было, и высказал мнение по поводу того, как надо бороться с зимними рыбаками и есть ли вообще в этом смысл.

Петр Алексеенко: Мы на это и рассчитывали, на второе место : Псковская Лента Новостей / ПЛН

«Зимой есть возможность насладиться зимней рыбалкой. Однако я понимаю, что существуют запреты, которые не всегда обоснованы. Поэтому нужно ориентироваться на конкретные обстоятельства и действовать очень осторожно. В последние дни было много случаев, связанных с рыбалкой, но это происходило в разных местах. В то же время в определённых местах и в определённое время лёд бывает достаточно крепким, и клёв бывает хорошим. Что касается Жидилова Бора, то я действительно там был, но это не означает, что я выходил на лёд озера. Жидилов Бор — это база отдыха, расположенная на берегу Псковского озера. Как известно, выход на лёд этого озера запрещён. Однако на базе можно провести различные мероприятия, в том числе отметить окончание зимней рыбалки. Это не означает, что нужно выходить на лёд и заниматься там чем-то ещё. Рыбаки, которые там были, говорили, что лёд был нормальным, но рыбы не было. Я против того, чтобы нарушать законы и действовать необдуманно. Как говорится, "не зная броду, не суйся в воду". Необходимо быть осторожным. Конечно, в таких ситуациях важно применять профилактические меры, разъяснять людям ситуацию и убеждать их. Если душа зовёт, то трудно остановиться».

На прошлых выходных всё говорило о том, что сезон зимней рыбалки завершен, поэтому было удивительно, что кто-то поехал на озеро, отмечает заместитель руководителя Федерации рыболовного спорта Псковской области Игорь Иванов. Никакими запретами рыбаков-нарушителей, по его мнению, не воспитать — у них должна быть голова на плечах.

«Всё это не имеет смысла. Главное, чтобы люди начали думать и взвешивать все "за" и "против". В этом году льда было совсем немного, а погода была переменчивой: были и дожди, и солнце. Весенний лёд сам по себе очень коварен, а в этот год он был особенно ненадёжным, так как морозы стояли примерно неделю. Людям нужно мыслить рационально и принимать взвешенные решения, касающиеся отдыха на природе. Как известно, запретный плод сладок, и поэтому, когда что-то запрещают, людям хочется ещё больше. Это заложено в нашем менталитете. Но нельзя же натянуть колючую проволоку вдоль всего озера и поставить полицейских или сотрудников МЧС. Поэтому здесь сил государства не хватит, только самосознание самих людей, я считаю».

Какое-то одно лекарство от этой тяжелой болезни найти тяжело, рассуждает депутат Госдумы, лидер псковских единороссов, который и сам любит зимнюю рыбалку, Александр Козловский. На его взгляд, действовать надо комплексно: как минимум, усилить работу с населением и увеличить штрафы за нарушение запрета выхода на лед. Также депутат полагает, что было бы справедливым компенсировать спасателям затраты на спасение погибающих в воде.

Александр Козловский о частичной мобилизации: У нас есть задача, которую необходимо выполнить : Псковская Лента Новостей / ПЛН

«Необходимо провести разъяснительную работу. Возможно, её недостаточно, но можно рассмотреть вопрос об ужесточении штрафов. Что касается физических препятствий, то, на мой взгляд, они будут бесполезны. Как говорится, рыбака не удержишь. Если перекрыть одну дорогу, он найдёт другой путь. И это происходит не только в Псковской области, но и по всей России каждый год. Конечно, необходимо проводить разъяснительную работу, но также следует ужесточить штрафы. И самое главное, что их надо просто взимать. Когда существует официальный запрет на выход на лёд и спасатели рискуют своей жизнью, чтобы эвакуировать людей, возможно, стоит рассмотреть вопрос о введении более высоких штрафов. Ситуация очень сложная, и необходимо найти способы повлиять на сознание людей, которые подвергают свою жизнь опасности. Также важно учитывать, что сами спасатели рискуют жизнью и здоровьем своих товарищей, спасая людей и эвакуируя их со льда. И, конечно, это требует значительных финансовых и бюджетных средств, поскольку в таких случаях задействуется специальная техника, в том числе вертолёты и санитарная авиация».

Вне всякого сомнения, жизнь человека — величайшая ценность, которую надо оберегать. И как-то странно получается, когда одни люди пытаются изо всех сил спасти жизнь тех, кто ею не дорожит и постоянно рискует. Как показывает наше сегодняшнее общение с экспертами, можно напридумывать сколько угодно профилактических мер и увеличить штрафы, а если у человека нет «тормозов» и здравого смысла, никакие запреты и меры его не остановят.

Татьяна Иванова

Источник: Псковская Лента Новостей
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