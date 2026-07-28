Лысый мужчина в клетчатой рубашке пропал в Красногорском округе

44-летний Вахтанг Милдиани пропал в деревне Агарышево Красногорского муниципального округа. С 16 июля его местонахождение неизвестно, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы: рост 165 см, худощавое телосложения, обрит наголо, карие глаза. Был одет в сине-белую рубашку в клетку, черные спортивные штаны и черные кроссовки.

Тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят обращаться по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.