Житель Дедовичей подозревается в убийстве собутыльника

Житель Дедовичей обвиняется в причинении смерти знакомому, сообщили Псковской Ленте Новостей в СУ СК России по Псковской области.

Фото: СУ СК России по Псковской области

Порховский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Псковской области возбудил уголовное дело в отношении 27-летнего местного жителя. Ему предъявлено обвинение в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

По версии следствия, вечером 22 августа двое мужчин распивали спиртные напитки в квартире одного из домов в поселке Дедовичи, где между ними произошел конфликт. В ходе ссоры обвиняемый несколько раз ударил оппонента кулаками по голове. От полученных повреждений потерпевший скончался на следующий день.

Обвиняемый задержан. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.