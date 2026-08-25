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Житель Дедовичей подозревается в убийстве собутыльника

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Житель Дедовичей обвиняется в причинении смерти знакомому, сообщили Псковской Ленте Новостей в СУ СК России по Псковской области. 

Фото: СУ СК России по Псковской области

Порховский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Псковской области возбудил уголовное дело в отношении 27-летнего местного жителя. Ему предъявлено обвинение в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. 

По версии следствия, вечером 22 августа двое мужчин распивали спиртные напитки в квартире одного из домов в поселке Дедовичи, где между ними произошел конфликт. В ходе ссоры обвиняемый несколько раз ударил оппонента кулаками по голове. От полученных повреждений потерпевший скончался на следующий день.

Обвиняемый задержан. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

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