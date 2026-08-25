Насос и два электродвигателя похитили с фермы в Дедовичском округе

Насос и два электродвигателя похитили с фермы в деревне Дубишно Дедовичского муниципального округа вечером 21 августа. Причиненный ущерб составил порядка 15 тысяч рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

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В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками МО МВД России «Дедовичский», установлены двое ранее судимых жителей Порхова и Порховского муниципального округа, мужчины 1997 и 1998 годов рождения, которые подозреваются в совершении преступления. По версии следствия, злоумышленники прибыли к ферме на автомобиле, который они использовали для транспортировки краденого.

В настоящее время в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Часть похищенного изъята.

Проводится расследование, в рамках которого устанавливается возможная причастность подозреваемых к совершению и других подобных преступлений.