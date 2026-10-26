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В Стругах Красных мужчину на 14 лет лишили свободы за убийство

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В Стругокрасненском округе вынесен обвинительный приговор в отношении мужчины, убившего своего знакомого (часть 1 статьи 105 УК РФ). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в следственном управлении Следственного комитета России по Псковской области, суд признал собранные доказательства достаточными для вынесения приговора в отношении местного жителя. 

Следствием и судом установлено, что вечером 20 февраля мужчина пришел в гости к знакомому, где между ними произошел конфликт, в ходе которого подсудимый несколько раз ударил потерпевшего ножом в шею и грудь. От полученных повреждений тот скончался на месте.

Также установлено, что фигурант ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против личности, в том числе за покушение на убийство. 

Мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в колонии особого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.

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