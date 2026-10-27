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Молодой человек с бородой и рюкзаком Nike пропал в Великих Луках

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21-летнего Валерия Трофимова разыскивают в Великих Луках. Об этом сообщили в группе поискового отряда «След» в социальной сети «ВКонтакте».

Ориентировка: поисковый отряд «След», Великие Луки

Последний раз Валерия Трофимова видели 23 октября в 12:00 в Великих Луках, выходящим из общежития на улице Винатовского, дом 10/2. По информации отряда, до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, черные волосы, глаза зеленые, есть борода. Предположительно, был одет в черные спортивные штаны, черную толстовку с капюшоном, черную куртку, черные кроссовки, с собой был черный рюкзак с надписью NIKE.

Поисковый отряд просит всех, кто располагает важными сведениями, сообщить об этом в полицию или поисковому отряду «След» по телефону: +79113767676.

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