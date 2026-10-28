У сотрудницы великолукской больницы конфисковали 6 миллионов рублей подкупа

Великолукский городской суд вынес приговор по делу о получении подкупа. Боруздова, являясь работником контрактной службы Великолукской межрайонной больницы, за полтора года незаконно получила более 6 миллионов рублей от предпринимателя и фирмы за содействие в заключении прямых договоров на поставку медицинских товаров, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Фото: Великолукский городской суд

Установлено, что Боруздова систематически получала от предпринимателя и фирмы денежные средства за содействие в заключении с ними прямых договоров на поставку медицинских товаров для нужд больницы без проведения аукционных процедур.

За полтора года подсудимая незаконно получила более 6 миллионов рублей.

При вынесении приговора суд принял во внимание смягчающие и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств и назначил Боруздовой наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев.

Отбывать наказание осужденная будет в исправительной колонии общего режима.

После оглашения приговора Боруздова взята под стражу в зале суда.

Кроме того, суд постановил конфисковать у осужденной денежные средства в размере незаконного вознаграждения, полученного в результате совершенного преступления.