 
Происшествия

У сотрудницы великолукской больницы конфисковали 6 миллионов рублей подкупа

0

Великолукский городской суд вынес приговор по делу о получении подкупа. Боруздова, являясь работником контрактной службы Великолукской межрайонной больницы, за полтора года незаконно получила более 6 миллионов рублей от предпринимателя и фирмы за содействие в заключении прямых договоров на поставку медицинских товаров, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Фото: Великолукский городской суд

Установлено, что Боруздова систематически получала от предпринимателя и фирмы денежные средства за содействие в заключении с ними прямых договоров на поставку медицинских товаров для нужд больницы без проведения аукционных процедур.

За полтора года подсудимая незаконно получила более 6 миллионов рублей.

При вынесении приговора суд принял во внимание смягчающие и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств и назначил Боруздовой наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев.

Отбывать наказание осужденная будет в исправительной колонии общего режима.

После оглашения приговора Боруздова взята под стражу в зале суда.

Кроме того, суд постановил конфисковать у осужденной денежные средства в размере незаконного вознаграждения, полученного в результате совершенного преступления.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026