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Беспилотники уничтожали над Псковской областью прошедшей ночью

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Беспилотники уничтожили над Псковской областью прошедшей ночью с 1 на 2 ноября, сообщили в Минобороны. 

Изображение сгенерировано нейросетью

Всего в течение ночи, с 20:00 до 8:00 2 ноября, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 212 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

БПЛА также уничтожали над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Тульской, Воронежской, Орловской, Липецкой, Саратовской, Самарской, Рязанской, Тамбовской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.

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