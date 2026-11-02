Подросток пострадал при пожаре в псковской Стремутке

Возгорание в однокомнатной квартире на втором этаже произошло в двухэтажном жилом доме в деревне Стремутка Псковского муниципального округа 31 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС РФ по Псковской области

Сообщение о возгорании поступило в 3:12. Квартира выгорела изнутри по всей площади. Огонь уничтожил кровлю. Также сгорела хозяйственная постройка.

Пострадавшего 2012 года рождения госпитализировали в медицинское учреждение для оказания помощи.

Причиной, предположительно, стало короткое замыкание в квартире. Огнеборцы эвакуировали четыре газовых баллона объемом 50л, спасли две хозяйственные постройки. Привлекались 18 специалистов МЧС России и пять единиц техники.