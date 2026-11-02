Житель Опочки получил 11 лет колонии за убийство сожительницы

Бытовая ссора может обернуться трагедией. В Опочке мужчина во время конфликта убил свою сожительницу. Суд приговорил его к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Трагедия произошла в августе 2025 года. Между мужчиной по фамилии Тамаревичюс и его сожительницей вспыхнула ссора в их общем доме. Как установил суд, мужчина был пьяный. Во время конфликта он несколько раз ударил женщину по лицу и животу, после чего сдавил ей шею. Потерпевшая погибла от удушения.

В ходе судебного разбирательства подсудимый свою вину не признал. Несмотря на это, суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и назначил ему 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны. Осуждённый должен выплатить 3 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

Приговор может быть обжалован.