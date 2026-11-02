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Двоих жителей Гдова осудили за браконьерство в заказнике

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Рыбалка может привести к уголовной ответственности, если нарушить правила вылова рыбы. В Гдовском районе двое мужчин незаконно ловили рыбу сетями на территории природного заказника. Суд назначил каждому из них по два года и два месяца лишения свободы условно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона. 

Фото сгенерировано нейросетью

Как установил суд, в декабре 2025 года Иванов и Редьков отправились на моторной лодке на Тёплое озеро в районе деревни Чудская Рудница. Этот участок входит в государственный природный заказник федерального значения «Ремдовский», там рыбалка запрещена. 

У браконьеров не было ни разрешения на добычу водных ресурсов, ни квоты на вылов. Они ловили рыбу в местах нереста и на миграционных путях, чем нанесли ущерб национальному парку «Себежский» на сумму более 360 тысяч рублей. 

В ходе судебного разбирательства оба мужчины признали вину по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов). Каждому назначили два года и два месяца лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Кроме того, суд обязал мужчин возместить причинённый ущерб в полном объёме.

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