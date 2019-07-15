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Эксперты Роскачества назвали лучшие антивирусные программы

Эксперты Роскачества и Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний исследовали антивирусные программы. Как сообщает пресс-служба Роскачества, были проверены 35 продуктов от 19 производителей - в том числе платные и бесплатные версии. Эксперты сообщили, что ни одна программа не смогла справиться с тестированием на 100% и пропускала некоторые угрозы. Об этом пишет портал dp.ru.

Уточняется, что 25 антивирусов предназначались для операционной системы Windows, 10 – для macOS. Так, в тройку лучших антивирусных программ для Windows вошли Bitdefender Internet Security, ESET Internet Security и Bitdefender Antivirus Free Edition. Первая программа по итогам испытаний стала лучшей для защиты, вторая также хорошо справляется с защитой и удобна в использовании, а третья является бесплатной версией первой программы, однако не имеет ряда функций.

MacOS хорошо защищает ESET Cyber Security Pro, Kaspersky Internet Security и Bitdefender Antivirus for Mac. Первая программа стала лучшей по защите от вредоносных программ и по удобству использования, а вторая тоже хорошо защищает, но потребляет много ресурсов.

Отдельно проанализировали установленные по умолчанию программы на Windows и Mac. Оказалось, что антивирус macOS остался на последнем месте рейтинга. «При этом общий балл снизился, так как в этот раз она проявила себя хуже, не остановив почти ни одного вируса», - добавили в Роскачестве.

А программа для защиты от вирусов для Windows улучшила показатели, остановив все вирусы-вымогатели.

«Бесплатные антивирусы могут справляться со своими задачами не хуже платных. Однако бесплатные антивирусы, как правило, имеют более скудную функциональность. Бесплатный антивирус – это ПО с отключенными модулями, которые распространяются за дополнительную плату. Так, к примеру, от вируса-шифровальщика бесплатный продукт, скорее всего, не защитит», - резюмировали в организации.