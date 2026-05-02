С фигурантов дела Долиной взыскивают более 21 миллиона рублей

С фигурантов дела о мошенничестве в отношении певицы Ларисы Долиной Анжелы Цырульниковой и Дмитрия Леонтьева принудительно взыскивают более 21,3 миллиона рублей, следует из материалов приставов.

Балашихинский суд в конце ноября 2025 года приговорил Цырульникову, Леонтьева и еще двух фигурантов к лишению свободы на срок от четырех лет до семи лет трех месяцев за аферу с квартирой Долиной в Ксеньинском переулке в центре Москвы.

Согласно материалам, Балашихинский суд выдал исполнительные листы, по которым 30 марта на Цырульникову завели три исполнительных производства. Два из них касаются взыскания более 12,1 миллиона рублей ущерба, причиненного преступлением, а еще один - взыскания свыше 1,1 миллиона рублей уголовного штрафа.

Кроме того, в сентябре и ноябре 2025 года на Цырульникову завели два производства о взыскании свыше 1,2 миллиона рублей задолженности по кредитным платежам с исполнительским сбором на 87,2 тысячи рублей. При этом фигурантка избежала оплаты кредитов по пяти производствам в связи с невозможностью установить местоположение должника или его активов - сумма долга по ним не указана.

Более того, как следует из материалов приставов, с 1 апреля с другого фигуранта дела Леонтьева начали взыскивать 900 тысяч рублей уголовного штрафа по исполнительному листу, также выданному Балашихинским судом. А с января 2020 года по март 2026 года на него завели четыре производства о взыскании более чем 5,5 миллионов рублей иных взысканий имущественного характера с со сборами на 17,2 тысячи рублей, пишет РИА Новости.

Помимо этого, Леонтьев должен 6,5 тысяч рублей взысканий имущественного характера в пользу бюджетов РФ со сбором в тысячу рублей, а также в сумме более 81,7 тысячи рублей штрафов, наложенных органами внутренних дел, ущерба от преступления и госпошлины. Исполнительские сборы по этим производствам превышают 10,3 тысячи рублей.

При этом в июле 2025 года Леонтьев смог избежать уплаты более 21 тысячи рублей взысканий имущественного характера из-за отсутствия возможности установить его местонахождение или его активов.