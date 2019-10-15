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В ДТП в Алтайском крае погибло 8 человек

В ДТП на Алтае погибло 8 человек, в том числе - один ребенок, сообщили РИА «Новости» в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Изначально МЧС сообщало о пяти погибших, и пяти раненых.

Авария произошла утром на 74-м километре федеральной трассы А-322. На границе Топчихинского и Калманского районов столкнулись микроавтобус Fiat Ducato и минивэн Nissan.

По предварительным данным, водитель Nissan, всего два раза привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения в 2017 и в 2018 году. Однако права управлять именно этим автомобилем он не имел и не был внесен в страховой полис ОСАГО.