Россия нашла партнеров для всех 13 автозаводов, оставленных иностранцами

России удалось найти технологических партнеров для всех автозаводов, оставленных иностранными производителями, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов на ВЭФ.
Министр отметил, что все технологии и права на конструкторскую документацию, созданные на новых российских предприятиях, останутся в стране.
Ранее на этой неделе первый вице-премьер Денис Мантуров на совещании у главы правительства Михаила Мишустина сообщал о выполнении задачи сохранения автозаводов и инженерных компетенций, поставленной после 2022 года, пишет РИА Новости.
Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.