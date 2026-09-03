Свыше 1 млн человек уже зачислены в вузы РФ в текущую приемную кампанию

Более 1 млн абитуриентов уже зачислены в российские вузы в приемную кампанию 2026 года, из них по новой системе высшего образования поступили почти 58 тысяч человек, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

Так, на бакалавриат поступили 618 748 человек, на специалитет - 171 603 человека, в магистратуру - 189 499 человек.

В рамках пилотного проекта по реформе системы высшего образования, в который входят 17 вузов, на программы базового высшего образования зачислены 44 482 абитуриента, на специализированное высшее образование - 13 231 человек, пишет «Интерфакс».