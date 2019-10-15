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Стас Пьеха рассказал об инфаркте в 34 года

Певец Стас Пьеха пережил инфаркт в 34 года. Об этом он рассказал в эфире программы «Секрет на миллион», передает «Лента.Ру». По словам артиста, это произошло из-за чрезмерного употребления медикаментов, алкоголя и «всякого разного». Ему стало плохо на гастролях. Пьеха самостоятельно поставил себе капельницу, но лучше ему не стало. По приезде в Москву певца госпитализировали.

«С того момента я стал понимать, что все мои проблемы, все эти диагнозы, заболевания, оправдания связаны лишь с тем, что я зависимый человек, который никогда от зависимости не выздоравливал, что мне нужно заниматься выздоровлением от зависимости», — рассказал Стас Пьеха.

В этом году певцу исполнилось 39 лет.

В прошлом году Пьеху госпитализировали с острым панкреатитом. «Не сахарный же. Жить я буду, петь тоже… Глобальных изменений не последует, возможно, корректировка питания, режима и нагрузок», — написал тогда певец на своей странице в соцсети.