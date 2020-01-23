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Памфилова сравнила голосование по поправкам в Конституцию с борщом, винегретом и котлетами

Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, почему невозможно проголосовать отдельно по каждой поправке в Конституцию, сравнив их с комплексным обедом. Как сообщает РИА Новости, своим мнением она поделилась на Общероссийском электоральном медиафоруме.

«Представьте себе, если бы была одна поправка, ну две, ну три, максимум четыре могли в бюллетень вместиться. Но когда набирается такой серьезный пакет, это технологически немыслимо, не может быть бюллетень - книга целая», - сказала глава ЦИК.

Один из участков мероприятия спросил у главы ЦИК, как быть, если, например, одна из поправок не нравится, а другие приемлемы.

«Хорошо, вам не нравится винегрет, но вам нравятся борщ или котлеты. Вы тогда для себя решите: нет, откажусь от всего обеда, потому что мне винегрет не нравится, или я все-таки возьму - винегрет не съем, мне ни холодно ни жарко, а борщ и котлеты будут при мне», - ответила она.

По ее словам, у каждого человека есть возможность внимательно ознакомиться с пакетом поправок, поразмышлять, посмотреть, что к чему, и для себя решить, что перевешивает.

«Главные параметры, которые волнуют и важны для большинства, для всех наших граждан, они закрепляются, это остается, это важно. Что перевешивает: то, что меня греет, и то, что я поддерживаю, или то, что категорически я не приемлю», - подчеркнула Элла Памфилова.