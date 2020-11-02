Совет Федерации одобрил новый закон о правительстве

Совет Федерации одобрил президентский закон о новом порядке формирования правительства с учетом недавних поправок в Конституцию. Документ поступает на подпись Владимиру Путину.
Сейчас исполнительную власть осуществляет кабмин. По новому документу, к процессу присоединятся «другие федеральные органы под общим руководством главы государства», пишет РИА Новости.
Изменится порядок назначения премьер-министра: президент сможет сделать это после утверждения кандидатуры Госдумой (ранее требовалось только согласие депутатов). Если нижняя палата трижды отклонит предложенный вариант, лидер страны назначит главу правительства сам.
Поменяется и порядок назначения членов кабмина: силовых министров будет утверждать президент после консультаций с Совфедом, остальных — Госдума по предложению премьера.
Совет Федерации сможет отложить рассмотрение предложенной кандидатуры, если представление поступило в верхнюю палату менее чем за пять рабочих дней до заседания.
Кандидатуры вице-премьеров и министров Думе можно будет предложить трижды, но при трехкратном отклонении президент назначит их самостоятельно.
Еще одно нововведение — уход премьера больше не влечет автоматическую отставку всего кабинета: президент может сменить руководителя, сохранив прежнее правительство. Структуру кабмина, как и ранее, будет определять глава государства.
Порог финансовой поддержки, определяемой только на заседании правительства, увеличивается в пять раз — со 100 до 500 миллионов рублей.
Совфед также одобрил президентские законы о Конституционном суде, о запрете омбудсмену иметь зарубежные счета, о назначении генпрокурора и его заместителей и о новом порядке назначения глав СВР и ФСБ.