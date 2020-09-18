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Общество

Новые конституционные нормы найдут отражение в региональном законодательстве

21.09.2020 13:04|ПсковКомментариев: 0

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Владимир Яников в порядке законодательной инициативы внес в Собрание законопроект, корректирующий действующее региональное законодательство в соответствии с вступившими в силу после всенародного одобрения поправками к Конституции РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ПОСД.

Согласно статье 95 Основного закона представителей верхней палаты российского парламента стали именовать по-другому – члены Совета Федерации официально стали сенаторами Российской Федерации.

Законопроект вносит изменения в нормативные правовые акты, в тексте которых содержится упоминание государственной должности сенатора. Это законы «О Псковском областном Собрании депутатов», «О статусе депутата Псковского областного Собрания депутатов», «Об Уполномоченном по правам человека в Псковской области», «Об Уполномоченном по правам ребенка в Псковской области» и «О Счетной палате Псковской области».

Напомним, на сентябрьской сессии новые конституционные нормы уже нашли отражение в областном законодательстве – из Устава Псковской области депутаты исключили положение о согласовании кандидатуры на должность прокурора области региональным парламентом.

Новая процедура назначения прокурора субъекта РФ определена в статье 129 Конституции РФ: теперь прокуроров субъектов Российской Федерации, прокуроров военных и других специализированных прокуратур, приравненных к прокурорам субъектов Российской Федерации, назначает на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождает от должности Президент Российской Федерации. В Псковской области последняя процедура согласования состоялась 15 мая 2020 года. Депутатский корпус единогласно поддержал кандидатуру Ивана Грибова, представленную Генеральным прокурором на должность прокурора региона.

Теги: #псковское областное собрание #поправки в Конституцию
Источник: Псковская Лента Новостей
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