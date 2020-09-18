Новые конституционные нормы найдут отражение в региональном законодательстве

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Владимир Яников в порядке законодательной инициативы внес в Собрание законопроект, корректирующий действующее региональное законодательство в соответствии с вступившими в силу после всенародного одобрения поправками к Конституции РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ПОСД.
Согласно статье 95 Основного закона представителей верхней палаты российского парламента стали именовать по-другому – члены Совета Федерации официально стали сенаторами Российской Федерации.
Законопроект вносит изменения в нормативные правовые акты, в тексте которых содержится упоминание государственной должности сенатора. Это законы «О Псковском областном Собрании депутатов», «О статусе депутата Псковского областного Собрания депутатов», «Об Уполномоченном по правам человека в Псковской области», «Об Уполномоченном по правам ребенка в Псковской области» и «О Счетной палате Псковской области».
Напомним, на сентябрьской сессии новые конституционные нормы уже нашли отражение в областном законодательстве – из Устава Псковской области депутаты исключили положение о согласовании кандидатуры на должность прокурора области региональным парламентом.
Новая процедура назначения прокурора субъекта РФ определена в статье 129 Конституции РФ: теперь прокуроров субъектов Российской Федерации, прокуроров военных и других специализированных прокуратур, приравненных к прокурорам субъектов Российской Федерации, назначает на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождает от должности Президент Российской Федерации. В Псковской области последняя процедура согласования состоялась 15 мая 2020 года. Депутатский корпус единогласно поддержал кандидатуру Ивана Грибова, представленную Генеральным прокурором на должность прокурора региона.