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Новый мировой рекорд установили российские бомбардировщики Ту-160

Сверхзвуковые стратегические бомбардировщики России Ту-160 установили мировой рекорд по дальности и продолжительности беспосадочного полета для самолетов данного класса 19 сентября. Об этом сообщил командующий дальней авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

«Сегодня новый рекорд дальности и продолжительности полета на сверхзвуковых стратегических ракетоносцах Ту-160 установили два экипажа дальней авиации. Летчики ВКС России находились в воздухе более 25 часов, преодолев свыше 20 тысяч километров», - отметил Сергей Кобылаш. Он добавил, что «дольше на самолетах подобного класса не летал никто», пишет РИА Новости.

Предыдущий рекорд в 2010 году также был установлен на Ту-160, которые провели в воздухе 24 часа и 24 минуты

Полет двух Ту-160 проходил над нейтральными водами центральной части Северного Ледовитого океана, Тихого океана, Карского моря, Моря Лаптевых, Восточно-Сибирского, Чукотского, Баренцева морей. Ракетоносцы взлетели и сели на аэродроме Энгельс. Командиры экипажей - генерал-майор Олег Пчела и подполковник Сергей Волковицкий.

Во время полета Ту-160 выполнили три дозаправки в воздухе от шести самолетов Ил-78.