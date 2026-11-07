Статуи архангелов могут вернуть на колоннаду Казанского собора в Петербурге

Совет по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга рассматривает инициативу приходского совета Казанского собора по возвращению скульптур архангелов Михаила и Гавриила на колоннаду, сообщает пресс-служба городского правительства.
Фото: официальный сайт администрации Санкт-Петербурга
Отмечается, что к освящению Казанского собора в 1811 году скульпторы Иван Мартос и Василий Демут-Малиновский успели изготовить изваяния архангелов из гипса с окраской под бронзу. Однако в сыром климате фигуры быстро обветшали и спустя полтора десятилетия были демонтированы.
В сообщении уточняется, что следующим шагом станет изготовление временных макетов с имитацией патинированной бронзы и размещение их на постаментах. Финансирование всех работ возьмет на себя инвестор.
По результатам этой работы профессиональное сообщество оценит обоснованность общего стилистического решения, а также соразмерность фигур памятникам Михаилу Кутузову и Михаилу Барклаю де Толли, установленным поблизости от собора. После этого вопрос о воссоздании скульптур будет повторно вынесен на обсуждение совета, пишет