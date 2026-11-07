Статуи архангелов могут вернуть на колоннаду Казанского собора в Петербурге

Совет по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга рассматривает инициативу приходского совета Казанского собора по возвращению скульптур архангелов Михаила и Гавриила на колоннаду, сообщает пресс-служба городского правительства.

Фото: официальный сайт администрации Санкт-Петербурга

«Бронзовые статуи являлись частью авторского замысла зодчего Андрея Воронихина, по проекту которого был построен собор. Они должны были украшать торцевые входы на колоннаду, где до наших дней сохранились сделанные специально для них гранитные пьедесталы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к освящению Казанского собора в 1811 году скульпторы Иван Мартос и Василий Демут-Малиновский успели изготовить изваяния архангелов из гипса с окраской под бронзу. Однако в сыром климате фигуры быстро обветшали и спустя полтора десятилетия были демонтированы.

«Казанский собор — неотъемлемая часть исторического облика Петербурга. Воссоздание скульптур — задача не только художественная, но и научная. Она требует безупречной опоры на архивные материалы и строгого соответствия замыслу Воронихина. Наш подход должен быть основан, прежде всего, на уважении к исторической памяти города», — приводит пресс-служба слова губернатора Александра Беглова.

В сообщении уточняется, что следующим шагом станет изготовление временных макетов с имитацией патинированной бронзы и размещение их на постаментах. Финансирование всех работ возьмет на себя инвестор.