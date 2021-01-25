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Инфекционисты ожидают роста заболеваемости коронавирусом в России в середине весны

Заболеваемость коронавируcом в России может вырасти в середине весны, сообщают инфекционисты.

«Я считаю, что в середине весны, скорее всего, будет не снижение, а повышение заболеваемости, - цитирует РИА Новости главного врача медцентра «Лидер медицины», врача-инфекциониста Евгения Тимакова. - Обусловлено это различными факторами. Тем, что иммунитет при коронавирусной инфекции у людей, которые переболели в легкой и бессимптомной форме, уже будет не на настолько выражен, также будет возможность заболеть повторно людям, которые болели год назад».

Многие люди, перенесшие коронавирус в легкой и бессимптомной форме, не обращались к врачам в первую волну пандемии из-за боязни уйти на самоизоляцию, поэтому прошлогодняя статистика по переболевшим может быть неточной, подчеркнул врач.

Снижение заболеваемости по COVID-19, скорее всего, будет в конце мая, прогнозирует инфекционист.

С позицией его согласился доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. «Мы очень надеемся, что к апрелю-маю заболеваемость снизится. Каждый день количество вакцинированных увеличивается», - добавил он.