Американского писателя могут причислить к лику православных святых

Родившегося в США православного писателя и проповедника иеромонаха Серафима (Роуза) могут причислить к лику святых Русской православной церкви заграницей, сообщил глава церковной комиссии по канонизациям архиепископ Гавриил (Чемодаков).

«Мы создали специальную комиссию, которая рассмотрит данный вопрос и соберет необходимые материалы и свидетельства о чудесах, связанных с отцом Серафимом. Эти документы будут представлены на Архиерейском соборе», — сказал владыка Гавриил.

По его словам, в случае принятия положительного решения, оно будет отправлено на благословение Патриарха.

Архиерейский собор Русской православной церкви заграницей пройдет в Мюнхене с 29 апреля по 5 мая. По словам архиепископа, именно на нем могут быть представлены материалы, необходимые для рассмотрения вопроса о канонизации.

Если решение будет положительным, отец Серафим станет первым святым, канонизированным Русской православной церковью заграницей из числа уроженцев США.

«Я думаю, есть вероятность, что в мае мы приблизимся к его канонизации», — сказал владыка Гавриил.

Отец Серафим, в миру Юджин Деннис Роуз, родился в 1934 году и скончался в 1982-м. пишет РИА Новости. Он был одним из основателей монастыря святого Германа Аляскинского в Калифорнии, переводил православные тексты на английский язык и стал автором духовных произведений, которые издаются в разных странах, включая Россию.