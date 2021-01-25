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Умер последний защитник Брестской крепости

Ветеран Великой Отечественной войны, последний боец, защищавший Брестскую крепость, Петр Котельников умер в Москве на 92-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на белорусский телеканал СТВ.

Фото : Посольство Республики Беларусь в РФ

Причины смерти пока не уточняются. В последнее время ветеран проживал в Москве.

Котельников родился в 1929 году в селе Богоявленском Земетчинского района Пензенской области. В раннем детстве он остался сиротой и рос в детдоме, а войну встретил в Брестской крепости. Мальчик был 12-летним воспитанником музыкантского взвода.

Телеканал также уточнил, что Котельников стал прототипом главного героя фильма «Брестская крепость».

Оборона Брестской крепости в июне 1941 года стала символом героизма, верности присяге и любви к Родине, проявленной советскими людьми в годы Великой Отечественной войны.

Крепость первой приняла на себя удар немецких войск. Ее защитники без воды, продовольствия и связи, а также при острой нехватке боеприпасов и медикаментов сопротивлялись как минимум месяц, оставаясь в глубоком тылу вермахта, наступавшего на Москву.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 8 мая 1965 года ей присвоили звание «Крепость-герой». В 1971 году был открыт мемориальный комплекс «Брестская крепость».

Фото: Евгений Коктыш Участник обороны Брестской крепости Петр Котельников с участниками антивоенного митинга в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой»