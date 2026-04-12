Орбан признал поражение на выборах в Венгрии

Глава венгерской оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр написал в соцсетях, что премьер-министр Виктор Орбан поздравил его партию с победой на парламентских выборах.

«Премьер-министр Виктор Орбан поздравил нас с нашей победой по телефону», — написал Мадьяр.

Национальное избирательное бюро Венгрии обработало 60,24% голосов на выборах в парламент страны. По предварительным результатам оппозиционная партия «Тиса» получит 136 мест в парламенте Венгрии, партия действующего премьер-министра Орбана «Фидес» — только 56 из 199 мест.

Сам Орбан заявил, что результат выборов, хотя и не полный, является понятным и ясным, отметив, что результаты понятны и болезненны для его партии «Фидес», передает «Газета.Ру».