Армия Таиланда набрала рекордное число добровольцев благодаря призыву отдохнуть от жены

Сухопутные войска Таиланда в самом начале ежегодной призывной кампании набрали более 30 тысяч подавших онлайн-заявления добровольцев благодаря рекламной акции в социальных сетях, которая состояла в том числе из шуточных призывов отдохнуть от жены и перестать страдать по девушке после расставания.

Призыв в Таиланде ежегодно проходит с 1 по 12 апреля и осуществляется через лотерею среди молодых людей с 21 года. Срочная служба длится два года. Помимо участия в лотерее, в армию можно записаться добровольцем.

«В начале призывной кампании сухопутные войска получили более 30 тысяч онлайн-заявлений от добровольцев, в результате чего план интернет-кампании добровольного призыва впервые выполнен на 105%», — сообщило командование сухопутных войск Таиланда.

Это рекордное число добровольцев, подавших заявления через интернет. В 2023-2025 годах количество таких заявлений, согласно открытым данным главного штаба сухопутных войск Таиланда, составляло от 13 до 15 тысяч.

В 2026 году сухопутные войска впервые применили для привлечения добровольцев рекламную акцию в социальных сетях, в рамках которой обычный казенный тон обращения к призывникам был заменен казарменным юмором и разговором о проблемах молодого поколения.

«Вступай в сухопутные войска! В день зачисления твое жалование рядового за первый месяц службы, 8 тысяч бат (270 долларов), будет переведено на счет твоей матери! Тебя ждут высокое жалование, бесплатное питание и проживание в казарме!» — говорилось в одном из объявлений в паблике «Армейская улыбка», принадлежащем командованию сухопутных войск Таиланда.

«Надоела жена? Нет лучше места, чтобы отдохнуть от нее, чем военный лагерь!» — отмечается в другом армейском посте. Агитаторы не обошли стороной и тему переживаний после разрыва с возлюбленной, предлагая забыть о ней именно в армии.

«Расстался с девушкой? Все еще скучаешь по ней? Присоединяйся к твоим новым товарищам в военном тренировочном лагере, ты будешь столько бегать и накачивать мускулы, что забудешь о ней совсем за короткое время курса подготовки молодого бойца!» — говорится в одной из публикаций.

Не отстают от сухопутных войск и военно-воздушные и военно-морские силы.

«Вступай в ВМС! Хотя бы плавать научишься!» — говорится в посте в социальных сетях командования военно-морских сил Таиланда.

«Служи рядом с домом! Для авиации все – рядом!» — отмечается в посте ВВС.

Рекламные акции вооруженных сил вызвали не только вирусную реакцию в социальных сетях Таиланда, но и волну шуток и пародийных текстов.

«Ты весь в долгах? Иди в армию, там кредиторам будет очень тяжело тебя найти», — говорится в одной из таких пародий.

Помимо полушуточных рекламных постов вооруженные силы Таиланда ведут в соцсетях активный диалог с потенциальными добровольцами и призывниками о прошлогоднем пограничном конфликте с Камбоджей, пишет РИА Новости. Они опровергают фейковые новости и отвечают на вопросы о деталях тех или иных операций таиландских военных.

Для добровольцев в Таиланде предусмотрен ряд льгот: сокращенный срок службы (18 месяцев для не имеющих высшего образования и один год для окончивших вузы), преимущественное право при направлении на учебу по военным специальностям, которые могут пригодиться и в последующей гражданской жизни, и преимущества при переходе на контрактную службу или поступлении в военные училища.