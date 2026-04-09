Армия Таиланда набрала рекордное число добровольцев благодаря призыву отдохнуть от жены

Сухопутные войска Таиланда в самом начале ежегодной призывной кампании набрали более 30 тысяч подавших онлайн-заявления добровольцев благодаря рекламной акции в социальных сетях, которая состояла в том числе из шуточных призывов отдохнуть от жены и перестать страдать по девушке после расставания.
Призыв в Таиланде ежегодно проходит с 1 по 12 апреля и осуществляется через лотерею среди молодых людей с 21 года. Срочная служба длится два года. Помимо участия в лотерее, в армию можно записаться добровольцем.
В 2026 году сухопутные войска впервые применили для привлечения добровольцев рекламную акцию в социальных сетях, в рамках которой обычный казенный тон обращения к призывникам был заменен казарменным юмором и разговором о проблемах молодого поколения.
«Служи рядом с домом! Для авиации все – рядом!» — отмечается в посте ВВС.
Рекламные акции вооруженных сил вызвали не только вирусную реакцию в социальных сетях Таиланда, но и волну шуток и пародийных текстов.
Помимо полушуточных рекламных постов вооруженные силы Таиланда ведут в соцсетях активный диалог с потенциальными добровольцами и призывниками о прошлогоднем пограничном конфликте с Камбоджей, пишет РИА Новости. Они опровергают фейковые новости и отвечают на вопросы о деталях тех или иных операций таиландских военных.
Для добровольцев в Таиланде предусмотрен ряд льгот: сокращенный срок службы (18 месяцев для не имеющих высшего образования и один год для окончивших вузы), преимущественное право при направлении на учебу по военным специальностям, которые могут пригодиться и в последующей гражданской жизни, и преимущества при переходе на контрактную службу или поступлении в военные училища.