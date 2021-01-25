В России и мире

«Единая Россия» и Союз добровольцев Донбасса подписали соглашение о взаимодействии

Цели и задачи «Единой России» и Союза добровольцев Донбасса (СДД) совпадают. Это – сохранение русского мира, русского языка и русского генетического кода. Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак по итогам заседания Совета командиров СДД в Ростове-на-Дону, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе «Единой России»

«Подписав соглашение, мы оформили отношения, которые у нас уже сложились – это братские, деловые отношения. Мы договорились о том, что «Единая Россия» представляет возможность для участия широкого круга общественных организаций и объединений в этом избирательном цикле принять участие на предварительном голосовании по отбору кандидатов в депутаты Госдумы, региональных, городских парламентов, [органов власти] сельских поселений. Это широкая «воронка», и на сегодняшний день порядка 50% кандидатов как раз представляют волонтерские, добровольческие организации, одной из которых как раз и является Союз добровольцев Донбасса», - рассказал Андрей Турчак.

Кроме того, взаимодействие будет включать и совместную гуманитарную деятельность. «Единая Россия» принимала участие во многих гуманитарных миссиях, и одна из таких миссий приурочена к дням независимости республик [Донбасса]. Завтра на Донбассе мы передаем автомобили скорой медицинской помощи, лекарства для постковидной реабилитации для учителей Донбасса», - сообщил Андрей Турчак.

Руководство «Единой России» 10 мая совершает рабочую поездку в Ростовскую область. Утром секретарь Генсовета партии Андрей Турчак возложил цветы к памятнику «Героям Донбасса». Торжественная церемония прошла в ПКиО им. Николая Островского. В ней также приняли участие сенатор Александр Карелин, депутат Госдумы Дмитрий Саблин, председатель правления СДД Александр Бородай и другие.